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Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman'da doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 16:07
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Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlan, Besni ilçesi Fırat Havzası yakınlarındaki mağaralarda doğa fotoğrafçılarının objektifine yansıdı.

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Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi

Çizgili sırtlanı yaklaşık 2 metreden görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Musa Gürbüz, yaptığı açıklamada, Fırat Havzası boyunca uzanan mağaralarda varlığını duyduğu çizgili sırtlanı Hasan Çelik ve Metin Saruhan'ın rehberliğinde doğal yaşam alanındaki mağarasına giderek fotoğrafladığını söyledi.

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Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi

Kentteki bir okulda öğretmenlik yaptığını ve hobi olarak doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini ifade eden Gürbüz, "Doğadaki her canlı kutsaldır ve yaşamını devam ettirmesi lazım. Bu anlamda çizgili sırtlanı 2-3 metreden görüntülememiz sanılanın aksine insanlara saldırmadığının kanıtıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
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Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi