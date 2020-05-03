Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman'da doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
Giriş Tarihi: 03.05.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 16:07
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi
Kırmızı listede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Adıyaman'da görüntülendi