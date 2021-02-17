Son dakika haberi... Kar yağış nedeniyle yollar kayganlaştı. Peki karlı ve buzlu yolda nasıl araç sürülmeli? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Büyükçınar, sürücülere karlı ve buzlu yollarda araç kullanmanın püf noktalarını anlattı.

Son dakika haberi... Kar yağış nedeniyle yollar kayganlaştı. Peki karlı ve buzlu yolda nasıl araç sürülmeli? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Büyükçınar, sürücülere karlı ve buzlu yollarda araç kullanmanın püf noktalarını anlattı.