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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Karlı ve buzlu yolda araç sürerken dikkat! Karlı ve buzlu yolda araç nasıl kullanılır? Püf noktalarını A Haber'de anlattı

Son dakika: Karlı ve buzlu yolda araç sürerken dikkat! Karlı ve buzlu yolda araç nasıl kullanılır? Püf noktalarını A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 15:49
Güncelleme:17.02.2021 16:22
Son dakika haberi... Kar yağış nedeniyle yollar kayganlaştı. Peki karlı ve buzlu yolda nasıl araç sürülmeli? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Büyükçınar, sürücülere karlı ve buzlu yollarda araç kullanmanın püf noktalarını anlattı.

Son dakika haberi... Kar yağış nedeniyle yollar kayganlaştı. Peki karlı ve buzlu yolda nasıl araç sürülmeli? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Büyükçınar, sürücülere karlı ve buzlu yollarda araç kullanmanın püf noktalarını anlattı.

Karlı havalarda araç nasıl kullanılmalı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Güvenli sürüş teknikleri neler? A Haberde anlattı KARLI HAVALARDA ARAÇ NASIL KULLANILMALI? SÜRÜCÜLER NELERE DİKKAT ETMELİ? GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ NELER? A HABER'DE ANLATTI

Son dakika: Buzlanma ve kar yağışı kazalara neden oldu! O anlar kamerada SON DAKİKA: BUZLANMA VE KAR YAĞIŞI KAZALARA NEDEN OLDU! O ANLAR KAMERADA

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