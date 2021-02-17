NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle takip mesafelerini artırmaları lazım. Bir arabaya bakan tarafı var bunun bir de şartlara bakan ve sürücüye bakan tarafı var. O bakımdan araç bakımlarının doğru olması lazım. Uygun bir şekilde lastik olması gerekiyor. Kışlık lastik olması gerekiyor. Kışlık lastiğimiz yoksa lütfen o araçla hiç yola çıkmayalım. Aksi takdirde bu gördüğümüz acı manzaralarla karşılaşabiliriz.