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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Karlı havalarda araç nasıl kullanılmalı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Güvenli sürüş teknikleri neler? A Haber'de anlattı Karlı havalarda araç nasıl kullanılmalı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Güvenli sürüş teknikleri neler? A Haber'de anlattı Son dakika haberi... Kar yağış nedeniyle yollar kayganlaştı. Peki karlı ve buzlu yolda nasıl araç sürülmeli? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Büyükçınar, sürücülere karlı ve buzlu yollarda araç kullanmanın püf noktalarını anlattı. Giriş Tarihi: 17.02.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 16:23 Son dakika haberi... Kar yağış nedeniyle yollar kayganlaştı. Peki karlı ve buzlu yolda nasıl araç sürülmeli? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Büyükçınar, sürücülere karlı ve buzlu yollarda araç kullanmanın püf noktalarını anlattı. İşte o açıklamalar; GALERİ DEVAM EDİYOR TERBİR ALMADAN YAPILAN HER SEYAHAT RİSKLİ
Gerekli tedbirleri almayan sürücülerin bu manzaralara sebep olduğunu düşünüyorum.
Tedbir almadan ve planlamadan yapılan her seyahatin riskli olabileceğini söyleyebilirim bu hava şartlarında. NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Öncelikle takip mesafelerini artırmaları lazım. Bir arabaya bakan tarafı var bunun bir de şartlara bakan ve sürücüye bakan tarafı var. O bakımdan araç bakımlarının doğru olması lazım. Uygun bir şekilde lastik olması gerekiyor.
Kışlık lastik olması gerekiyor. Kışlık lastiğimiz yoksa lütfen o araçla hiç yola çıkmayalım. Aksi takdirde bu gördüğümüz acı manzaralarla karşılaşabiliriz. FRENE ÇOK SERT BASMAYIN! Yola çıktığımız zaman ani direksiyon hareketlerinden kaçınacağız. Yokuş yukarı kalkışlarda çok fazla gaza yükleniyor sürücüler kontrol kayıplarına sebep oluyor. Yokuş aşağı inişlerde buzlu ve karlı zemin olan yol kesimlerinde de ani frene basıyorlar. Aracımız bu durumda savrulduğu zaman frene çok sert basmamak gerekiyor. Vites küçülterek hızımızı azaltmak daha makul olacaktır. Aracımız savrulduğu zaman da arkası ne tarafa savruluyorsa o yöne doğru küçük direksiyon hamleleriyle yola sokmayı denemekte fayda var.
Kontrolü kaybettiğimiz zaman yol kenarlarına yığılmış kar kütlelerine doğru aracımızı sevk edersek rahat bir şekilde başka bir araca çarpmadan durmasını da sağlayabiliriz.