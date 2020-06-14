Son dakika: Karabük'te hayrete düşüren olay! Yolda ayıyla karşılaştı öyle bir şey yaptı ki... |Video

Son dakika haberi... Karabük'te orman yolunda ayıyla karşılaşan orman işçisi öyle bir şey yaptı ki hayrete düşürdü. Seyir halindeyken ayıyı görünce duran vatandaş ayıya "Gel oğlum" diye seslendi.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde ormanlık alanda kamyonuyla yol alan Nazmi Şenyurt, yamaçta ayıya rastladı. Kamyonunu durdurarak camdan ayıya seslenen Şenyurt, "gel oğlum" diyerek ayıyı çağırdı.



Bir süre duraklayan ayı daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Şenyurt, o anları cep telefonuyla kaydetti.