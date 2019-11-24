24 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.11.2019

Son dakika: Kahramanmaraş'ta pazar yerinde vahşet! Husumetlisini vurdu |Video

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta vahşet! Husumetlisini pazar yerinde vurdu. Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Mustafa B. hastaneye kaldırılırken, Sefa K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında meydana geldi.

Sefa K., pazar yerinde, husumetli olduğu Mustafa B. ile karşılaşınca tabancasıyla ateş etti. Mustafa B., bacağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yığılırken, Sefa K. otomobiliyle kaçtı. Mustafa B., yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.

Sefa K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Pazar yerinde vahşet! Husumetlisini vurdu
Pazar yerinde vahşet! Husumetlisini vurdu
İstanbul'un göbeğinde 'mazgal kapanı'
İstanbul'un göbeğinde 'mazgal kapanı'
Şarkıcı olmak için hakimliği bıraktı!
Şarkıcı olmak için hakimliği bıraktı!
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 yaralı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 yaralı
Yerel gazeteye kurşun yağdırdılar
Yerel gazeteye kurşun yağdırdılar
İstanbul'da silahlı çatıma! O anlar kamerada
İstanbul'da silahlı çatıma! O anlar kamerada
Milyonluk dükkanının satıldığını mesajla öğrendi
Milyonluk dükkanının satıldığını mesajla öğrendi
Şehit öğretmen Şenol Akar'ın anısına!
Şehit öğretmen Şenol Akar'ın anısına!
Dikkat! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Dikkat! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Yalovalıları korkutan haber! 2 ay içerisinde...
Yalovalıları korkutan haber! 2 ay içerisinde...
Zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu
Zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu
İş adamı ölümden döndü!
İş adamı ölümden döndü!
Daha Fazla Video Göster