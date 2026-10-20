İstanbul'da ‘vize dolandırıcılığı’ soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren ve bot yazılımlar aracılığıyla toplu vize randevusu alarak vatandaşların doğrudan randevu almasını engelledikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 60 şüphelinin hedef alındığı soruşturmada, işlem başına yaklaşık 300-400 avro ek ücret talep edildiği ve vize ile danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı tahsilatların yaklaşık 370 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve kameraman Aydın Baytar, operasyonun ayrıntılarını canlı yayında aktardı.