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SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı

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Giriş: 12.02.2023 19:31
Güncelleme:12.02.2023 20:42
Son dakika… 7.7 ve 7.6'lık "asrın felaketi" olarak görülen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Malatya Öğretmenevinin çökmesi kameraya yansıdı.

Son dakika haberleri |Türkiye'ye yasa boğan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ile kabusu yaşatan 7.7 ve 7.6'lık son yüzyılın en büyük felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Görenleri şoke eden görüntünün bu seferki adresi Malatya…

Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da öğretmenevinin çökme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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