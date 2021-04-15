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Son dakika! Kadir Şeker'in cezasında flaş gelişme! Olay Yargıtay'a taşınacak |Video
Konya'da Ayşe Dırla'yı darbedilirken kurtaran Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında kavga çıkmıştı. Kadir Şeker kavgada Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Kadir Şeker hakkında yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesince onandı. Her iki tarafın da istinaf talepleri reddedildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında anlattı.