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30.03.2020

Son dakika: Kadın doktora çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı |Video

Son dakika haberi... Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile sınav verdiği şu günlerde gecesini gündüzüne katarak yoğun mesai harcayan sağlık görevlilerine saldırı haberi Samsun'dan geldi. Yaşları 17 ila 18 olan iki genç kız acil serviste görev yapan kadın doktoru darp etti. İki saldırganın kadın doktoru darp ettiği anlara ait skandal görüntüler ortaya çıktı.

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