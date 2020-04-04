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Son dakika: İzmir'de skandal görüntüler! Aile sağlık merkezinde hemşireye darp edip camları kırdı
Son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, aile sağlığı merkezine gelen D.Y. adlı kadın, hemşire Aslı Kavuklu’yu darbedip hakaretler yağdırdı. Aile sağlık merkezinin camlarını kıran şahıs, burada bir hemşireyi de darp etti. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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