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04.10.2019

Son dakika: İzmir'de feci kaza! Anne ve oğlundan kahreden haber

İzmir’in Aliağa ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan M.G. (54) idaresindeki 35 NMN 19 plakalı kamyonla, annesi Şenay Arslan (45) ile birlikte tarladan dönen Nurican Arslan (16) idaresindeki 35 NZM 54 plakalı motosiklet Helvacı Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışma neticesinde anne ve oğlu motosiklet üzerinden savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından, kazada yara almayan kamyon şoförü M.G. gözaltına alınırken, cesetler savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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