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Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Masa başında çalışırken neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada |Video

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01.05.2020
Son dakika haberi...  İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobil tamir servisinde tadilat sırasında tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Üniversite Cadde üzerinde bulunan otomobil tamir servisinde meydana geldi. İş yerinin üst katında tadilat yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, alt katta bir kişi bilgisayar başında çalıştığı sırada, bir anda tavan üzerine çöküyor.

İş yerindeki kişi şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, olay yerinden kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntüleniyor.

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