Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında "Kasten öldürme" şüphesi

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 25'i yakalandı. Soruşturmada, "kasten öldürme" şüphesi kapsamında yürütülen incelemelerde elde edilen yeni deliller de değerlendiriliyor. Gözaltı kararlarının gerekçesi, soruşturmanın seyri ve dosyada öne çıkan kritik gelişmelere ilişkin ayrıntıları A Haber Muhabiri Şener Çetin, Ankara'dan canlı yayında aktardı.