Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilçeler arası ulaşımın sağlandığı kavşakta bulunan 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücüler için kafa karışıklığına neden oluyor. Özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler, tabelaların yoğunluğu ve düzensiz yerleşimi nedeniyle doğru güzergâhı belirlemekte güçlük çekerken, zaman zaman tehlikeli manevralar yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Vatandaşlar, olası kazaların önüne geçilebilmesi için kavşaktaki yönlendirme sisteminin yeniden düzenlenmesini ve tabela karmaşasının giderilmesini istiyor.