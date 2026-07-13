İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 78 gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet ve MİT'in ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, örgütün İstanbul'u sözde bölgelere ayırarak yeniden yapılanma faaliyetlerini sürdürdüğü, yeni eleman kazandırmaya çalıştığı, internet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar yaptığı ve "himmet" ile bağış adı altında finans sağladığı tespit edildi. Operasyonlarda yaklaşık 1 milyon 69 bin lira, 78 bin 800 dolar, 6 bin 330 avro, 130 sterlin, 765 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmaya ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.