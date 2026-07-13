DEM Heyeti'nden süreç ziyaretleri: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala ile kritik temaslar çarşamba günü yapılacak

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tarihi bir dönemeçten geçiyor. Meclis kulislerini hareketlendiren yasal düzenleme için geri sayım başlarken, Çarşamba günü gerçekleşecek kritik görüşmelerle sürecin yol haritası netleşecek. Temmuz ayında Meclis'e gelmesi beklenen "Çerçeve Yasa" ile terörün tamamen bitirilmesi ve toplumsal huzurun kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.