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Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü
Son dakika haberi... İzmir'de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın kaldırım, alt yapı rögarının kapağının çalınması sonucu açıkta kalan kuyuya düştü. Yaşlı kadının dakikalarca yardım beklediği korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi... İzmir'de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın kaldırım, alt yapı rögarının kapağının çalınması sonucu açıkta kalan kuyuya düştü. Yaşlı kadının dakikalarca yardım beklediği korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.