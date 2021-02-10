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Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü

İHA
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Giriş: 10.02.2021 17:16
Güncelleme:10.02.2021 17:27
Son dakika haberi... İzmir'de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın kaldırım, alt yapı rögarının kapağının çalınması sonucu açıkta kalan kuyuya düştü. Yaşlı kadının dakikalarca yardım beklediği korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... İzmir'de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın kaldırım, alt yapı rögarının kapağının çalınması sonucu açıkta kalan kuyuya düştü. Yaşlı kadının dakikalarca yardım beklediği korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: İzmirde akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü SON DAKİKA: İZMİR'DE AKILALMAZ OLAY! HIRSIZLAR ÇALDI YAŞLI KADIN ÇUKURA DÜŞTÜ
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