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Haberler Galeri Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü

Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü

Son dakika haberi... İzmir'de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın kaldırım, alt yapı rögarının kapağının çalınması sonucu açıkta kalan kuyuya düştü. Yaşlı kadının dakikalarca yardım beklediği korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 17:28
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Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü

İzmir'in Buca ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan bir alt yapı rögarının bir kaç gün önce demir kapağı çalındı.

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Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü

Yaklaşık 4 gündür açıkta duran ve etrafına emniyet şeridi çekilen yaklaşık 1 metre derinlikteki rögar kuyusu, bu sabah saatlerinde az daha yaşlı bir kadının ölümüne neden oluyordu.

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Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü

Saat 07.22 sıralarında kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, dengesini kaybederek kuyuya düştü.

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Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü

Sabah saatin erken olması nedeniyle kuyuya düştüğünü kimsenin görmediği yaşlı kadın, yaklaşık 15 dakika boyunca çaresizce kuyuda bekledi.

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Son dakika: İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar çaldı yaşlı kadın çukura düştü

Olaydan 15 dakika sonra kaldırımdan geçmeye çalışan bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.