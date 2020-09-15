15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İzmir Buca'da moloz terörü

Son dakika: İzmir Buca'da moloz terörü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 14:33
Güncelleme:15.09.2020 14:52
İzmir’in Buca ilçesinde yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı. Moloz yığınları nedeniyle sokaklar adeta çöplüğe döndü. A haber muhabiri Sefer Ayşe canlı yayında detayları bölgeden aktardı.

İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı. Moloz yığınları nedeniyle sokaklar adeta çöplüğe döndü. A haber muhabiri Sefer Ayşe canlı yayında detayları bölgeden aktardı.

Son dakika: İzmir’de yol çilesi! Vatandaş ihbar etti A Haber ekipleri görüntüledi SON DAKİKA: İZMİR'DE YOL ÇİLESİ! VATANDAŞ İHBAR ETTİ A HABER EKİPLERİ GÖRÜNTÜLEDİ
İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi İZMİR'İN 21 YILLIK HAYAL KIRIKLIĞI! CHP İZMİR'DE NE VAAT ETTİ? NE YAPTI? İŞTE CHP'Lİ BAŞKANLARIN 21 YILLIK İZMİR KARNESİ

İzmir'de moloz terörü
İzmir'de moloz terörü
Turizm merkezinde çevre felaketi
Turizm merkezinde çevre felaketi
İBB'nin skandal kazısı sonrası flaş gelişme
İBB'nin skandal kazısı sonrası flaş gelişme
Silahlı çatışmanın görüntüleri çıktı
Silahlı çatışmanın görüntüleri çıktı
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinde sona gelindi
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinde sona gelindi
Hurdadan dev araç
Hurdadan dev araç
İzmir’de yol çilesi!
İzmir’de yol çilesi!
Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda kaza
Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda kaza
Koç ailesinden Suna Kıraç hayatını kaybetti
Koç ailesinden Suna Kıraç hayatını kaybetti
İki aracın arasına girdi...
İki aracın arasına girdi...
Saçından tutup kaldırıma vurdu!
Saçından tutup kaldırıma vurdu!
Yolunu kaybetti şehre indi
Yolunu kaybetti şehre indi
Daha Fazla Video Göster