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Son dakika: İzmir Buca'da moloz terörü
İzmir’in Buca ilçesinde yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı. Moloz yığınları nedeniyle sokaklar adeta çöplüğe döndü. A haber muhabiri Sefer Ayşe canlı yayında detayları bölgeden aktardı.
İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı. Moloz yığınları nedeniyle sokaklar adeta çöplüğe döndü. A haber muhabiri Sefer Ayşe canlı yayında detayları bölgeden aktardı.