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Son dakika: İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 13:29
İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma çıktı. Peş peşe silahlar ateşlendi. Yaralıların olduğu ilk bilgiler arasında. A Haber muhabiri Sefer Ayçe olay yerinden son durumu aktardı.
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