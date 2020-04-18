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18.04.2020

İstanbul’da yaşlı kadın sipariş getiren kurye tarafından öldürüldü

İstanbul’da 9 Nisan saat 19.30 sıralarında geçen hafta Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Avcı Sokakta tek başına yaşına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.

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