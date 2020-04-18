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İstanbul’da yaşlı kadın sipariş getiren kurye tarafından öldürüldü
İstanbul’da 9 Nisan saat 19.30 sıralarında geçen hafta Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Avcı Sokakta tek başına yaşına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.
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