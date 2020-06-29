Beyoğlu’nda geçtiğimiz cuma günü saat 10.30 sıralarında Piyelapaşa Mahallesi’nde evine giden yaşlı kadın, ara sokakta motosikletli iki şahıs tarafından güpegündüz kapkaça uğradı. Çantayı çalarak kaçmaya başlayan şahıslar, kadının çığlık atmasıyla panikle kaza yaparak yere savruldu. Olayı gören bir vatandaş yarı çıplak kapkaççıların peşinden koştu. Şahıslar kaçarken yaşananlar kameraya yansıdı.