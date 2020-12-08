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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

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Giriş: 08.12.2020 08:27
Güncelleme:08.12.2020 08:38
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe ve Ümraniye'de 13 farklı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
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