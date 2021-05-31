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Son dakika: İstanbul’da suya yüzde 50 zam yolda! Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 31.05.2021 13:50
Güncelleme:31.05.2021 14:03
Son dakika haberi... CHP’li İBB Yönetim İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yüzde 50’ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı. İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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