16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul'da sis kazaya neden oldu |Video

Son dakika: İstanbul'da sis kazaya neden oldu |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2020 09:13
Güncelleme:16.06.2020 09:13
Son dakika haberi... Sabah erken saatlerde Megakent İstanbul’da etkili olan sis, Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazasının olmasına sebebiyet verdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralanırken E-5 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 06.00'da Haliç Köprüsü E-5 Karayolu üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Şimşirgil idaresindeki 34 KP 6500 plakalı otomobil sisten dolayı arkasından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ZA 873 plakalı otomobilin çarpması sonucu bariyerlere sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan bir kişiyi ambulansa alarak tedavi etti.



SİS KAZAYA NEDEN OLDU
Sabah erken saatlerde etkili olan sisten dolayı sürücünün kaza ettiği düşünülüyor. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol belediye ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı. Köprü üzerinde bir süre trafik oluştu.

Sis kazaya neden oldu
Sis kazaya neden oldu
Bakıcı, anne ile oğlunu ayırmış! 7 yaşındaki oğluna hasret kaldı
Bakıcı, anne ile oğlunu ayırmış! 7 yaşındaki oğluna hasret kaldı
Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar önce neler yaşandı?
Yıllar önce neler yaşandı?
MSB'den flaş bedelli askerlik açıklaması
MSB'den flaş "bedelli askerlik" açıklaması
Markette dehşet anları kamerada! Müşterilerin gözü önünde...
Markette dehşet anları kamerada! Müşterilerin gözü önünde...
15 Temmuz otogarı su altında
15 Temmuz otogarı su altında
Bakanlıktan Haliç adımı! Numune alındı
Bakanlıktan Haliç adımı! Numune alındı
5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
Korkunç kaza! Yanan otomobilde can verdiler
Korkunç kaza! Yanan otomobilde can verdiler
81 ilde antikor testleri yapılıyor
81 ilde antikor testleri yapılıyor
Vatandaşlardan İmamoğlu'na gönderme!
Vatandaşlardan İmamoğlu'na gönderme!
Daha Fazla Video Göster