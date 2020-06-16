16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul güne sisle uyandı |Video

Son dakika: İstanbul güne sisle uyandı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2020 09:26
Güncelleme:16.06.2020 09:26
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün sis tabakası altında kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler sis farlarını açarak ilerledi. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz ulaşımında ise bir aksaklık yaşatmadı.

Son dakika: İstanbulda sis kazaya neden oldu |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SİS KAZAYA NEDEN OLDU |VİDEO

İstanbul güne sisle uyandı
İstanbul güne sisle uyandı
Sis kazaya neden oldu
Sis kazaya neden oldu
Bakıcı, anne ile oğlunu ayırmış! 7 yaşındaki oğluna hasret kaldı
Bakıcı, anne ile oğlunu ayırmış! 7 yaşındaki oğluna hasret kaldı
Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar önce neler yaşandı?
Yıllar önce neler yaşandı?
MSB'den flaş bedelli askerlik açıklaması
MSB'den flaş "bedelli askerlik" açıklaması
Markette dehşet anları kamerada! Müşterilerin gözü önünde...
Markette dehşet anları kamerada! Müşterilerin gözü önünde...
15 Temmuz otogarı su altında
15 Temmuz otogarı su altında
Bakanlıktan Haliç adımı! Numune alındı
Bakanlıktan Haliç adımı! Numune alındı
5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
Korkunç kaza! Yanan otomobilde can verdiler
Korkunç kaza! Yanan otomobilde can verdiler
81 ilde antikor testleri yapılıyor
81 ilde antikor testleri yapılıyor
Daha Fazla Video Göster