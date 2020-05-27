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İstanbul'da 'postacı' kod adlı zehir taciri böyle yakalandı

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Giriş: 27.05.2020 13:28
Güncelleme:27.05.2020 13:32
İstanbul'da adreslere servislerini yaptığı uyuşturucu maddeleri posta kutularına bırakan, ücretlerini de yine posta kutularından alan ve "Postacı" kod adıyla bilinen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. Zehir tacirinin üzerinden ve evine ait posta kutusundan 20 parça halinde tek tek satışa hazır hale getirilmiş 40 gram eroin maddesi çıktı. Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre; uyuşturucu maddeleri posta kutularına sakladığı da tespit edilen "Postacı" kod adlı zehir tacirinin posta kutularına eroin maddelerini bıraktığı anlar güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı.
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