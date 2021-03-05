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Son dakika: İstanbul'da pitbull dehşeti! Bekçiyi darp edip üzerine köpeği saldılar
Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika bekçisi, gece yarısı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi uyarınca saldırıya uğradı. Fabrika çalışanına saldıran 3 kişi, yanlarındaki pitbull cinsi köpeği de fabrika çalışanının üzerine saldı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanının yaşadığı dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika bekçisi, gece yarısı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi uyarınca saldırıya uğradı. Fabrika çalışanına saldıran 3 kişi, yanlarındaki pitbull cinsi köpeği de fabrika çalışanının üzerine saldı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanının yaşadığı dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.