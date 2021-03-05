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Son dakika: İstanbul'da pitbull dehşeti! Bekçiyi darp edip üzerine köpeği saldılar

İHA
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Giriş: 05.03.2021 17:15
Güncelleme:05.03.2021 17:15
Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika bekçisi, gece yarısı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi uyarınca saldırıya uğradı. Fabrika çalışanına saldıran 3 kişi, yanlarındaki pitbull cinsi köpeği de fabrika çalışanının üzerine saldı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanının yaşadığı dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika bekçisi, gece yarısı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi uyarınca saldırıya uğradı. Fabrika çalışanına saldıran 3 kişi, yanlarındaki pitbull cinsi köpeği de fabrika çalışanının üzerine saldı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanının yaşadığı dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pitbull dehşeti! Darp edip... PİTBULL DEHŞETİ! DARP EDİP...
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