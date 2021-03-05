Son dakika: İstanbul'da pitbull dehşeti! Bekçiyi darp edip üzerine köpeği saldılar
Son dakika haberi... Arnavutköy'de fabrika bekçisi, gece yarısı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi uyarınca saldırıya uğradı. Fabrika çalışanına saldıran 3 kişi, yanlarındaki pitbull cinsi köpeği de fabrika çalışanının üzerine saldı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanının yaşadığı dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy'de bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre fabrikada bekçilik yapan O.Ö, saatler 02:00'da fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi fark etti.
Bekçi, kişileri sözlü bir şekilde uyararak fabrika çevresinde dolaşmamalarını söyledi. Bunun üzerine kişiler ile bekçi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, fabrika çalışanına yanlarında bulunan pitbull cinsi köpekle birlikte saldırdı. Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanı, bacağını ısıran pitbull cinsi köpekten dakikalarca kurtulamadı.
AĞIR YARALANDI
Bekçi bir süre sonra köpekten kurtularak fabrika içerisine kaçtı. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, fabrika çalışanı O.Ö olay sonrası kaçan 3 kişiden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısı sonucu bacağından ağır şekilde yara alan O.Ö, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.