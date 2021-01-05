İstanbul'da 6 ilçeye 30 saatlik su kesintisi şoku!

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. İSKİ hangi ilçelerde su kesintisi yapılacağını mahalle mahalle açıkladı. Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Arnavutköy ve Çatalca'da 30 saat süreyle su verilemeyecek. Bu ilçelerin genelinde değil mahalle mahalle su kesintisi olacak. Peki hangi mahallelerde kesinti yaşanacak? A Haber muhabiri canlı yayında o mahalleleri tek tek açıkladı.