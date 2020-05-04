İstanbul’da ekmek kuyruğunda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının ara ara birbirlerine saldırması da dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.