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Son dakika | İstanbul'da deprem paniği! Halk sokaklara döküldü

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Giriş: 19.06.2021 15:42
İstanbul'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi. İstanbul'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derpem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesindeki deprem, saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında gerçekleşti.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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