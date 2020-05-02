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İstanbul’da alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, saat 02.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Bina sakinlerinin binayı hemen boşaltması büyük bir faciayı önledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
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