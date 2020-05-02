02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü

İstanbul’da alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
02.05.2020
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, saat 02.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Bina sakinlerinin binayı hemen boşaltması büyük bir faciayı önledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü
Alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü
Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı |Video
Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı |Video
Büyükçekmece sahilinde garip olay!
Büyükçekmece sahilinde garip olay!
İstanbul’dan Şanlıurfa'ya gitti! Ortalık karıştı
İstanbul’dan Şanlıurfa'ya gitti! Ortalık karıştı
İtalya'da ezan sevinci! Polis aracından...
İtalya'da ezan sevinci! Polis aracından...
Metrelerce yükseklikte savruldular
Metrelerce yükseklikte savruldular
Gözaltına alınan Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı
Yunan sahil güvenlik botları bir kez daha insan haklarını ihlal etti
Yunan sahil güvenlik botları bir kez daha insan haklarını ihlal etti
Babasına kızıp ATM'lere saldırmıştı! Suç makinesi çıktı
Babasına kızıp ATM'lere saldırmıştı! Suç makinesi çıktı
Jeotermal santralinde patlama
Jeotermal santralinde patlama
“Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor”
“Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor”
Belindeki ağrıdan şüphelendi hayatının şokunu yaşadı
Belindeki ağrıdan şüphelendi hayatının şokunu yaşadı
Daha Fazla Video Göster