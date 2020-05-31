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İstanbul’da 200 bin liralık hırsızlık yapan “Kız Kardeşler Çetesi" suçüstü yakalandı

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Giriş: 31.05.2020 12:34
Güncelleme:31.05.2020 12:43
İstanbul Kadıköy'de evlere girerek 200 bin liralık ziynet eşyası çalan 'Kız Kardeşler Çetesi'nin üyeleri Caddebostan'da keşif yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; "Kız Kardeşler" olarak bilinen çetenin üyelerinin soygun ve hırsızlık yaptıkları adreslere girdikleri ve çaldıkları ziynet eşyalarıyla kaçtıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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