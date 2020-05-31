İstanbul’da 200 bin liralık hırsızlık yapan “Kız Kardeşler Çetesi" suçüstü yakalandı

İstanbul Kadıköy'de evlere girerek 200 bin liralık ziynet eşyası çalan 'Kız Kardeşler Çetesi'nin üyeleri Caddebostan'da keşif yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; "Kız Kardeşler" olarak bilinen çetenin üyelerinin soygun ve hırsızlık yaptıkları adreslere girdikleri ve çaldıkları ziynet eşyalarıyla kaçtıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.