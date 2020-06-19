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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk var mı? |Video

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Giriş: 19.06.2020 09:19
Güncelleme:19.06.2020 09:25
Son dakika haberi... İstanbul'da Hadımköy gişelerinde devrilen servis nedeniyle trafikte aksaklık yaşanıyor.Peki İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Hangi bölgelerde trafik var? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul trafiğinde son durumu canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da Hadımköy gişelerinde devrilen servis nedeniyle trafikte aksaklık yaşanıyor.Peki İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Hangi bölgelerde trafik var? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul trafiğinde son durumu canlı yayında aktardı.

TEMde minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var... TEM'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR...
Son dakika: TEMde minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var |Video SON DAKİKA: TEM'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR |VİDEO

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