Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk var mı? |Video

Son dakika haberi... İstanbul'da Hadımköy gişelerinde devrilen servis nedeniyle trafikte aksaklık yaşanıyor.Peki İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Hangi bölgelerde trafik var? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul trafiğinde son durumu canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da Hadımköy gişelerinde devrilen servis nedeniyle trafikte aksaklık yaşanıyor.Peki İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Hangi bölgelerde trafik var? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul trafiğinde son durumu canlı yayında aktardı.