Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Guterres, küresel krizler, çatışmalar ve uluslararası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle dikkat çektiği BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı da Guterres'in gündemindeydi. Dünya liderlerine seslenen Guterres, Güvenlik Konseyi'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen mevcut yapısının 21. yüzyılın gerçeklerini yansıtmadığını belirtti. Özellikle Afrika'nın daimi temsil hakkından yoksun bırakılmasının savunulamayacağını ifade eden Guterres, "Bu adaletsiz düzen kesinlikle değişmelidir" dedi. Guterres'in açıklamaları, BM Güvenlik Konseyi'nde reform tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.