Manisa Turgutlu'da lise önünde silahlı saldırı: Yaralılar var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın etrafa ateş açtığı ve yaralananlar olduğu bildirildi. Derse girmeye hazırlanan öğrencilerin bulunduğu bölgede yaşanan saldırının ardından okula çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, olayla ilgili son bilgileri aktardı.