-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Başkan Erdoğan'dan BM'de Gazze mesajı: Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan BM'de Gazze mesajı: Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek dünyaya Filistin mesajı verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'da yer almamasının vicdanları yaraladığını belirten Erdoğan, son 30 yılın en kanlı döneminin yaşandığını vurguladı. Erdoğan, “Karşımızda öldürmeye doyamayan bir soykırımcı var.” ifadelerini kullanarak Türkiye'nin özgür Filistin'in sesi olmaya ve Filistin halkının mücadelesini dünyaya duyurmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama
Sonraki Video
Bakan Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar