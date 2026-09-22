Başkan Erdoğan'dan BM'de Gazze mesajı: Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek dünyaya Filistin mesajı verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'da yer almamasının vicdanları yaraladığını belirten Erdoğan, son 30 yılın en kanlı döneminin yaşandığını vurguladı. Erdoğan, “Karşımızda öldürmeye doyamayan bir soykırımcı var.” ifadelerini kullanarak Türkiye'nin özgür Filistin'in sesi olmaya ve Filistin halkının mücadelesini dünyaya duyurmaya devam edeceğini söyledi.