19 Haziran 2020, Cuma
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TEM'de minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Son dakika haberine göre; Hadımköy gişeleri Edirne istikametinde bir servis minibüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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TEM'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR...

Hadımköy gişeleri Edirne istikametinde bir servis minibüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.

Son dakika: TEM'de minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var |Video SON DAKİKA: TEM'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR |VİDEO
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