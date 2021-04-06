06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2021 08:42
Güncelleme:06.04.2021 09:05
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Trafikte son durum ne? Bugün hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul trafiğinde yoğunluk İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kovid-19'un yeni belirtileri...
Kovid-19'un yeni belirtileri...
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Rekorlar Kitabı'na girdi
Rekorlar Kitabı'na girdi
Yolun karşısına geçmek isterken can verdi
Yolun karşısına geçmek isterken can verdi
Başından vurulmuş halde cesedi bulundu
Başından vurulmuş halde cesedi bulundu
‘Sapık’ tutuklandı!
‘Sapık’ tutuklandı!
6 ilde yapılan operasyonda ele geçirildi
6 ilde yapılan operasyonda ele geçirildi
Bir gün evli kaldı hayatı karardı
Bir gün evli kaldı hayatı karardı
Tarla süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
Tarla süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
25 yılda bine yakın enstrüman!
25 yılda bine yakın enstrüman!
Korkunç anlar! Dev cam...
Korkunç anlar! Dev cam...
Yıllara meydan okuyor
Yıllara meydan okuyor
Daha Fazla Video Göster