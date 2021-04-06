Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Trafikte son durum ne? Bugün hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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