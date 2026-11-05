-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fenerbahçe'den Liverpool'a tarihi darbe! Kadıköy'deki 3-2'lik zaferi Haldun Domaç değerlendirdi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fenerbahçe'den Liverpool'a tarihi darbe! Kadıköy'deki 3-2'lik zaferi Haldun Domaç değerlendirdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı namağlup Liverpool'u iki kez geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında aldığı galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yılı aşkın galibiyet hasretine son verdi. Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 3 puana ulaşan Fenerbahçe, puanını 5'e yükselterek ilk 24 hedefi için umutlarını artırdı. A Haber spor yorumcusu Haldun Domaç, sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısındaki geri dönüşünü, tarihi galibiyetin önemini ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını değerlendirdi.

Fenerbahçe'den Liverpool'a Kadıköy'de tarihi darbe! Cem Kerpiççiler zaferin şifrelerini anlattı
Sonraki Video
Fenerbahçe'den Liverpool'a Kadıköy'de tarihi darbe! Cem Kerpiççiler zaferin şifrelerini anlattı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar