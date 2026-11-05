Fenerbahçe'den Liverpool'a tarihi darbe! Kadıköy'deki 3-2'lik zaferi Haldun Domaç değerlendirdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı namağlup Liverpool'u iki kez geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında aldığı galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yılı aşkın galibiyet hasretine son verdi. Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 3 puana ulaşan Fenerbahçe, puanını 5'e yükselterek ilk 24 hedefi için umutlarını artırdı. A Haber spor yorumcusu Haldun Domaç, sarı-lacivertlilerin Liverpool karşısındaki geri dönüşünü, tarihi galibiyetin önemini ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını değerlendirdi.