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Son dakika | İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını | Video izle

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Giriş: 28.06.2020 17:34
Güncelleme:28.06.2020 17:39
İstanbul'daki Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için bölgeye gitti.

İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.

Ekiplerin havadan ve yerden müdahale etti.

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