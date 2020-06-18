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Son dakika: İstanbul Kartal'da katlı otopark alevlere teslim oldu |Video

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Giriş: 18.06.2020 09:28
Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da bir otoparkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otoparkın 2'inci katında bulunan halı yıkama işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.

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