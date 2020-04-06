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06.04.2020

Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de TIR polis aracına çarptı! TEM kapandı... | Video

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen polis aracına TIR çarptı. Kazada 3 polis memuru ve TIR sürücüsü yaralanırken, otoyolun Edirne istikameti yarım saat trafiğe kapandı. Kaza, saat 12.30'da Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde duran polis aracına arkasından gelen 01 BHN 92 plakalı TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 polis memuru ve TIR sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurlarından ikisinin durumunun ağır olduğu, diğer polis memuru ve TIR şoförünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti yarım saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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