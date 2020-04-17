İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ne zaman hizmete giriyor? İşte çalışmalarda son durum |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen İstabul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi.

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

İlk etabının 20 Nisan'da açılması planlanan hastanenin, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor. Bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmalarını yürütüyor.

İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar, havadan görüntülendi.