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30.03.2020

İngiltere’de koronavirüsten ölen 2 Müslüman doktor için cenaze namazı kılındı

İngiltere'de bir hastanede çalışan iki Müslüman doktor koronavirüs nedeniyle vefat ederken doktorlar için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının kılındığı anlar kameraya yansıdı.

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