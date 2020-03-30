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İngiltere’de koronavirüsten ölen 2 Müslüman doktor için cenaze namazı kılındı
İngiltere'de bir hastanede çalışan iki Müslüman doktor koronavirüs nedeniyle vefat ederken doktorlar için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının kılındığı anlar kameraya yansıdı.
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