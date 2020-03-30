İngiltere’de koronavirüsten ölen 2 Müslüman doktor için cenaze namazı kılındı

İngiltere'de bir hastanede çalışan iki Müslüman doktor koronavirüs nedeniyle vefat ederken doktorlar için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının kılındığı anlar kameraya yansıdı.