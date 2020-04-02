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02.04.2020

Son dakika: Hatay İskenderun'da feci kaza! Freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi | Video

Son dakika haberine göre; Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, polis kontrol noktasına daldı ve çok sayıda araca çarparak durabildi. İskenderun'daki kazada, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

TIR'ın polis kontrol noktasına daldığı bildirildi.

YARALILAR VAR

TIR yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



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