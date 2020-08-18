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Son dakika: Hastanede başhekime darp! Adam toplayıp demir sopalarla...

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Giriş: 18.08.2020 13:47
Güncelleme:18.08.2020 13:52
Son dakika haberi... Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sağlık çalışanları darp edildi. Bir hastanede pandemi kurallarını hiçe sayan iki zanlı önce güvenlik görevlisini ardından da hastane başhekimini darp etti. Güvenlik görevlisinin kolu, başhekimin ise burnu kırıldı. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Hakan Süer, canlı yayında aktardı. Darp edilen başhekim Dr. Ufuk Şener, dehşet anlarını A Haber’e anlattı.

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sağlık çalışanları darp edildi. Bir hastanede pandemi kurallarını hiçe sayan iki zanlı önce güvenlik görevlisini ardından da hastane başhekimini darp etti. Güvenlik görevlisinin kolu, başhekimin ise burnu kırıldı. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Hakan Süer, canlı yayında aktardı. Darp edilen başhekim Dr. Ufuk Şener, dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

ADAM TOPLAYIP ELİNDE DEMİR SOPALARLA

Şener, "Koronavirüs önerilerini uygulamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de hasta yakınlarının yanındaki ziyaretçilerin ve eşlik eden kişilerin mümkün olduğunca hastane içine girmemesi. Dün gelen şahıs bu kurala kabul etmeyip hastanemize zorla girmeye çalışıyor. Akabinde bu kuralın kendine söylenmesine sinirlenip dışarıdan adam toplayarak 5-6 kişiyle beraber elinde demir sopalarla önce güvenlik görevlisi personelimize saldırıyorlar ve omuzunun çıkmasına çeşitli yerlerinden darbeler almasına sebep oluyorlar. Bu olayı duyduğumuzda olay yerine indik. Şahısları hastane dışına çıkarmaya çalıştık. Hastane dışına çıktıktan sonra taşkınlıkları devam etti ağza alınmayacak küfürler ettikten sonra ikinci defa saldırıda bulundular bu saldırı sırasında benim burnum kırıldı." ifadeleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

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