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08.10.2019

Son dakika: Haramidere'deki metrobüs kazasına ait görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar |Video

Son dakika haberi: Haramidere'de metrobüs durağındaki kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.20'de meydana gelen kazada duraktan yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Haramidere'de metrobüs durağındaki kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 8 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde durakta yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs şiddetli bir şekilde çarpıyor. Öndeki metrobüs çarpmanın şiddetiyle öne doğru hareket ediyor.

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