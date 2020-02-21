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21.02.2020

Uşak'ta Bahadır Barajı'nda çatlak baraj tehlikesi |Video

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün köylüler tarafından fark edilen su sızıntısına müdahale ediyor. Bahadır Barajı'ndaki sızıntıya göçüğün neden olduğu belirtiliyor. Toprak yolda çatlaklar oluştu. Baraja yakın 4 köy boşaltıldı okullar ise tedbir amaçlı tatil edildi. Detaylar A Haber muhabiri Sercan Bilgi, canlı yayında aktardı.

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